Сельскохозяйственные, строительные, сервисные. Какие студотряды выбирает молодежь Гродненщины?

Источник материала: Вороновская газета

Для многих студентов и школьников работа в студотряде – это отличная возможность пополнить свой бюджет, попрактиковаться в будущей профессии и изучить для себя что-то новое. Поэтому из года в год это движение набирает все большую популярность.

Вариантов, кем быть этим летом, тоже несколько. Направление работы можно выбрать по одному из семи профилей: сельскохозяйственному, строительному, педагогическому, экологическому, медицинскому, производственному и сервисному. Они включают в себя десятки таких специальностей, как вожатый в детском лагере, продавец, экскурсовод, медсестра и другие.

Первые студенческие отрядыеще в апреле. Большинство из них – экологического профиля, работали они на базе лесохозяйственных учреждений. В регионе уже завершили свою работу 20 студенческих отрядов – среди них 16 экологических, 2 строительных и 2 сервисных.

– В рамках третьего трудового семестра по всей области определено 240 объектов и более 7 тысяч рабочих мест. Заявили о своем желании участвовать в студотрядовском движении этим летом почти 3800 человек, – рассказала командир областного штаба студотрядов областного комитета ОО «БРСМ» Мария Коваленко. – Сейчас приступили к своим обязанностям три студенческих отряда – на объектах ОАО «Гродножилстрой», а также в ОАО «Гродненский мясокомбинат» и ГрГУ имени Янки Купалы. Мы учитываем все реалии сегодняшнего дня, поэтому при работе обязательно соблюдаются все меры предосторожности.

В августе приступит к работе студенческий отряд, который будет трудиться на областной молодежной стройке – реконструкции комплекса зданий городской клинической больницы №3 города Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

– Этот отряд еще в процессе формирования, пока это порядка 30 человек, – рассказала Мария Коваленко. – Также сейчас формируются отряды для двух республиканских проектов. Один из них – это объекты социальной инфраструктуры в Островце, которым присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Туда традиционно отправится отряд Купаловского вуза. Еще один новый объект – столичное ЗАО «Атлант», где на производство принимают студенческие отряды из всех регионов страны. От Гродненской области туда отправятся два отряда, представляющие молодежь Лиды и ГрГУ имени Янки Купалы.







Как отмечают в областном комитете ОО «БРСМ», с организациями заключено 177 договоров на 2893 рабочих места. Большинство из них связаны с аграрной сферой и предполагают выполнение таких работ, как видовая прополка, работа на зернотоках, уборка сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, командиры и комиссары студенческих отрядов проходят серьезную учебу перед тем, как приступить к своим обязанностям. Обучаются тонкостям педагогики и будущие вожатые. С 2016 года на базе Купаловского вуза работает «Школа вожатского мастерства», где с марта по май один раз в неделю специалисты проводят курсы для ребят, которые планируют работать в педагогических отрядах в летний период.

– Для них организуют занятия по педагогике, психологии, а также различные тренинги. В прошлом году около 300 ребят были слушателями этой школы. Все они проходят аттестацию и в конце учебы получают сертификаты. Сама идея таких курсов родилась в 2013 году в областном комитете, – рассказала первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек. – Помимо этого, с октября по декабрь работает школа командиров и комиссаров студенческих отрядов. Здесь ребята изучают всю необходимую документацию, охрану труда и здоровья, учатся составлять план работы и многое другое. Они встречаются еще раз перед началом сезона и знакомятся с законодательством по охране труда, смотрят, есть ли какие-то изменения и новшества.







В студотряды БРСМ принимают молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года. Подыскать варианты летнего трудоустройства можно во время республиканской молодежной акции «Выбираем студотряд!». Она проходит в онлайн-формате – через группы БРСМ в соцсетях с использованием технологии QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО. По QR-коду можно найти и заполнить анкету.