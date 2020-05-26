Редкий случай: зубрята-близнецы родились в Могилёвском зоосаде

Источник материала: ОНТ

Редкий случай из мира животных! В Могилёвском зоосаде родились зубрята-близнецы. Весят по 25 кг, здоровы!

А вот пол пока определить сложно – мать не подпускает к малышам близко. Сейчас детёныши привыкают к сородичам в стаде. Примечательно, что рождение зубрят-двойняшек в зоосаде уже традиция, и через год мама двойни одна и та же. Кормов в достатке, животные под присмотром ветеринаров, плюс хорошая генетика – всё это и способствует приплоду.

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Могилёвского агролесотехнического колледжа им. К.П. Орловского: «Я каждый день ходил и смотрел, чтобы зубрята чувствовали себя хорошо. Утром прихожу – живые, за мамкой бегают, возле нее греются. Для меня это, конечно, было приятно».

Сейчас в зоосаде настоящий бэби-бум – в зубрином стаде, которое насчитывает 42 особи, родились ещё два зубрёнка. Прибавление в семействе оленей, маралов и муфлонов. Есть и новосёлы – пони Саманта и Вегас приехали из Минской области. Уже известно, что и у них будет пополнение.

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