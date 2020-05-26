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Редкий случай: зубрята-близнецы родились в Могилёвском зоосаде
Источник материала: ОНТ
Редкий случай из мира животных! В Могилёвском зоосаде родились зубрята-близнецы. Весят по 25 кг, здоровы!
А вот пол пока определить сложно – мать не подпускает к малышам близко. Сейчас детёныши привыкают к сородичам в стаде. Примечательно, что рождение зубрят-двойняшек в зоосаде уже традиция, и через год мама двойни одна и та же. Кормов в достатке, животные под присмотром ветеринаров, плюс хорошая генетика – всё это и способствует приплоду.
Сейчас в зоосаде настоящий бэби-бум – в зубрином стаде, которое насчитывает 42 особи, родились ещё два зубрёнка. Прибавление в семействе оленей, маралов и муфлонов. Есть и новосёлы – пони Саманта и Вегас приехали из Минской области. Уже известно, что и у них будет пополнение.
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Редкий случай из мира животных! В Могилёвском зоосаде родились зубрята-близнецы. Весят по 25 кг, здоровы! А вот пол пока определить сложно – мать не подпускает к...
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