Суд выпустил под залог одну из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Как сообщает, Дугарь освободили под залог в 168 тысяч гривен (более 6 тысяч долларов).

Андрея Антоненко Печерский районный суд принял решение оставить под стражей. Меру пресечения ему продлили до 23 июля. Как отмечает «Радио свобода», Антоненко хотели взять на поруки, но суд отказал. Напомним, именно Андрея Антоненко следствие считает организатором убийства Павла Шеремета.

Фото: Reuters





Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета в Киеве назвали в декабре прошлого года. На специальном брифинге первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Была озвучена и основная версия убийства журналиста — дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства знаковой особы.





На брифинге также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.

