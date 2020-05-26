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Суд выпустил под залог одну из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
Источник материала: Партизан
Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Еще одного подозреваемого — Андрея Антоненко — суд принял решение оставить под стражей.
Как сообщает
Фото: pravda.com.ua
Андрея Антоненко Печерский районный суд принял решение оставить под стражей. Меру пресечения ему продлили до 23 июля. Как отмечает «Радио свобода», Антоненко хотели взять на поруки, но суд отказал. Напомним, именно Андрея Антоненко следствие считает организатором убийства Павла Шеремета.
Фото: Reuters
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета в Киеве назвали в декабре прошлого года. На специальном брифинге первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Была озвучена и основная версия убийства журналиста — дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства знаковой особы.
На брифинге также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.
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Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Еще одного подозреваемого — Андрея...
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