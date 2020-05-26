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В Беларуси хотят отказаться от отдельных отрядов в колониях для осужденных по наркотическим статьям

26.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси могут отказаться от содержания осужденных по наркостатьям в отдельных отрядах колоний. Проект документа, предусматривающего данное изменение, опубликован на Национальном правовом Интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».




Проект внесен Советом министров. В нем предлагается исключить из Уголовно-исполнительного кодекса ч. 5 ст. 71, согласно которой осужденные по статьям, связанным с наркотическими веществами, содержатся в исправительных учреждениях отдельно от других осужденных либо в отдельных исправительных учреждениях.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси могут отказаться от содержания осужденных по наркостатьям в отдельных отрядах колоний. Проект документа, предусматривающего данное изменение,...
 
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