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Цепкало высказался о белорусском хоккее

26.05.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало, собирающийся участвовать в выборах президента Беларуси, во время своего стрима на YouTube высказался о положении дел в белорусском хоккее, передает tribuna.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ваше отношение к развитию спорта: у нас проблемы, с большего, практически во всех видах спорта, кроме хоккея. Есть футбол, который может принести огромные деньги в страну, как во всем мире. Как и какой вид спорта вы планируете развивать?

— Честно говоря, я даже по хоккею не очень уверен в отношении того, что это у нас здорово получается, потому что, я помню, Олимпиада была в Солт-Лейк-Сити — Беларусь четвертое место заняла. Была Олимпиада в Токио в 1998 году (Олимпиада 1998 года проходила в Нагано. — Прим.) — Беларусь тоже вошла в пятерку или шестерку ведущих хоккейных команд (Беларусь уступила в ¼ финала России. — Прим.), то есть мы действительно были в топе лучших команд в мире.

А сейчас посмотрите: появились Норвегия, Дания, Германия, Франция, Словакия, Латвия. То есть появилось огромное количество стран, где Беларусь выпала уже из высшего эшелона. А сейчас и минское «Динамо» выпало из высшего хоккейного эшелона.

Я работал в Финляндии, когда существовал СССР. Я работал в советском посольстве. Я видел просто, как они относятся к хоккею — у них надутые небольшие площадки, которые они просто разворачивали, ставили небольшой холодильник — и в каждой деревне пацаны играют в хоккей, поэтому страна, имея 4,5 миллионов населения, входит в четверку ведущих хоккейных держав мира.

Примерно так же в Чехии, Швеции. Да, даже в Литве я был месяца три назад и видел, что там надули хоккейный бассейн и стоит холодильник простой — и молодежь совершенно спокойно может гонять в хоккей.

Поэтому, если хоккей развивать, то с моей точки зрения надо брать опыт там, где страны его культивируют и действительно достигли огромных успехов. В каждой деревне, в каждом населенном пункте надул — и это будет дешевле, чем строить огромные дорогие дворцы. Может, они тоже нужны… Я не знаю, потому что они формируют определенный облик, но понятно, что для массового спорта — это не получается.

Мне кто-то давал цифру: есть население Чехии и есть население Беларусь. Так вот у нас в одной и той же группе детей играет по Беларуси 5000 тысяч детей, а Чехии, в которой население такое же как у нас, — у них 50 тысяч детей. И понятно, что из 50 тысяч ты можешь лучше отобрать ребят, которые потом играют на топовом уровне. Тоже входит Чехия в четверку, в десятку точно ведущих хоккейных держав.

Поэтому я здесь выступаю не за аристократизацию спорта, а за демократизацию. То есть чем больше у нас людей будут вовлечены в различные виды спорта, тем лучше. Я сам занимаюсь спортом.

Сейчас это просто обычная гимнастика. Бегаю, отжимаюсь, подтягиваюсь. Никаким профессиональным спортом сейчас уже, естественно, нет. Но, мне кажется, что в здоровом теле — здоровый дух. Я поддерживаю этот лозунг, который еще во времена СССР существовал, — сказал Цепкало.

 
 
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«Не очень уверен в отношении того, что это у нас здорово получается в хоккее. Беларусь выпала уже из высшего эшелона».
 
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