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Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке
Источник материала: ОНТ
В аэропорту Угольные Копи на Чукотке (Россия) четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8,
По предварительной версии, ЧП произошло из-за технических неполадок.
Как сообщил глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко, падение вертолета произошло во время испытаний после ремонта. Вертолет загорелся после посадки. Погибшие – военнослужащие.
ЧП произошло в аэропорту им. Рытхэу.
ФОТО: © Пресс-служба ЦВО/ТАСС
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В аэропорту Угольные Копи на Чукотке (Россия) четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8, пишет ТАСС со ссылкой на правительство округа....
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