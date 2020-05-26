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Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

26.05.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

В аэропорту Угольные Копи на Чукотке (Россия) четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8, пишет ТАСС со ссылкой на  правительство округа.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за технических неполадок. 

Как сообщил глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко, падение вертолета произошло во время испытаний после ремонта. Вертолет загорелся после посадки. Погибшие – военнослужащие.

ЧП произошло в аэропорту им. Рытхэу.

ФОТО: © Пресс-служба ЦВО/ТАСС

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В аэропорту Угольные Копи на Чукотке (Россия) четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8, пишет ТАСС со ссылкой на  правительство округа....
 
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