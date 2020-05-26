Мозырский НПЗ: Москва не потерпит стороннего инвестора

Польский портал biznesalert.pl на днях опубликовал мнение старшего аналитика First Data Polska S.A. Матеуша Цабака, который заявил о целесообразности объединения польских нефтеперерабатывающих компаний – Orlen Lotos. По его мнению, объединенная компания могла бы купить пакет акций Мозырского НПЗ, тем более, что правительство Беларуси высказывает заинтересованность в привлечении стратегического инвестора на предприятие. Эксперт считает, что, польская сторона могла бы стать таким инвестором, поскольку Orlen Lotos является акционером Гданьского нефтепорта, через который предполагаются поставки альтернативной нефти на белорусские НПЗ





Приватизационные контраргументы





С экономической точки зрения, логика в этом предложении, безусловно, есть. Только вряд ли официальный Минск будет следовать этой логике. Здесь несколько причин.





Во-первых, Мозырский НПЗ относится к стратегическим предприятиям страны, на приватизацию которого в стране, по сути, давно наложено табу. После продажи «Белтрансгаза» российскому «Газпрому» девять лет назад (напомним, это была фьючерская сделка стоимостью 5 млрд долларов) в стране не проводились продажи предприятия подобного масштаба. (Нельзя исключить того, что на фоне сегодняшнего торга с «Газпромом» о пересмотре цены на газ официальный Минск уже пожалел об этой сделке.)





Во-вторых, зачем белорусским властям сейчас приватизировать Мозырский НПЗ? В настоящий момент Мозырский НПЗ и «Нафтан» самостоятельно завершают ключевые этапы модернизации. Как предполагается, в 2020 году два завода должны вывести новые установки на режим проектной мощности, что по технологическому уровню приблизит их к современным европейским НПЗ и теоретически позволит им справиться с новым вызовом – реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли РФ и повышением цен на нефть до уровня мировых. Поэтому весьма сомнительно, что на данном этапе белорусские власти будут заниматься продажей актива, в модернизацию которого вложено за последнее время более 1 млрд долларов.





Тем более, делать это неразумно на фоне беспрецедентной волатильности мирового рынка нефти и завтрашней неопределенности. Разве можно в такой ситуации адекватно оценить стоимость актива?





В-третьих, для Мозырского НПЗ самым привлекательным и перспективным рынком сбыта нефтепродуктов является ближайший и наиболее премиальный рынок Украины. На этом рынке сейчас активно работает также компания Orlen, поставляющая нефтепродукты в Украины со своего НПЗ, расположенного в Литве. Можно предположить, что польская Орлен была бы заинтересована купить Мозырский НПЗ , учитывая, что белорусское предприятие является для него конкурентом.





Что касается Мозырского НПЗ, то для него сейчас основной конкурент в Украине – российские поставщики автомобильного топлива. Тем не немее, в этом году на фоне форс-мажора с поставками российской нефти в Беларусь Orlen также стала наступать «на пятки» белорусскому экспортеру. Тем не менее, следует предположить, белорусские нефтяники постараются максимально удержать свои позиции на премиальном украинском рынке, учитывая имеющиеся логистические преимущества.





Вместе с тем, категорично отвергать саму возможность приватизации Мозырского НПЗ белорусские власти вряд ли станут. Зачем, если сам фон подстегивает интерес к белорусским активам? Вряд ли оставит равнодушным ближайшего соседа и те российские компании, которые недавно также претендовали на покупку этого нефтяного актива?





«Роснефть» – акционер и потенциально главный претендент на Мозырский НПЗ





Логично предположить, что разговоры о возможной приватизации Мозырского НПЗ в большей степени касаются интересов компании «Роснефть».





Напомним, в 2013 году состав акционеров Мозырского НПЗ формально изменился – собственниками «Славнефти», владеющей 42,581% акций Мозырского НПЗ, на паритетных началах стали «Роснефть» (вместо ТНК-ВР; 100% ее акций консолидировала госкомпания «Роснефть») и «Газпром нефть». И уже скоро появилась информация о намерении «Роснефти» купить Мозырский НПЗ.





В 2013 году, после ареста белорусскими властями гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, главе «Роснефти» Игорю Сечину удалось убедить правительство России не снижать поставки нефти в Беларусь. Вслед за этим белорусские власти заявили о готовности продать госдолю в Мозырском НПЗ (42,76% акций), а также госдолю (98,9%) владельца 12,252% акций завода – ООО «МНПЗ плюс», – то есть весь госгоспакет – 55,01% акций. Заинтересовались две российские компании: «Газпром нефть» и «Роснефть». Причем, белорусское правительство само направило приглашение «Роснефти» поучаствовать в приватизации Мозырского НПЗ, но с условием – увеличить к 2020 году на Мозырском НПЗ переработку нефти до 20 млн тонн в год (в то время Мозырский НПЗ перерабатывал около 11 млн тонн).





Отметим, что в то время компания «Роснефть» публично на это предложение не отреагировала (вероятно, посчитав, что Минск выставил заведомо невыполнимые условия для совершения сделки).





Orlen не решится?





Информацию о возможной приватизации Мозырского НПЗ польскими компаниями в концерне «Белнефтехим» прокомментировал уклончиво. «Вряд ли польский Orlen решится на такие предложения, имея незакрытые «хвосты» перед белорусской компанией «Гомельтранснефть Дружба». Судебные тяжбы в этом вопросе принципиально затягиваются, притом что решение вопроса буквально лежит на поверхности: либо возмещать деньгами, либо тем, что осталось от самой трубы», – отметил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.





Речь идет о многолетнем судебном споре ОАО «Гомельтранснефть Дружба» с Orlen Lietuva о компенсации за слитую ею в 2015 году технологическую нефть из закрытого в 2006 году участка северной ветки нефтепровода «Дружба». Белорусская сторона считает эту нефть своей. Цена вопроса – 84 млн долларов.





Верховный суд Литвы 7 мая 2020 год отказал принять апелляцию белорусского оператора нефтепровода «Дружба» по спору с Orlen Lietuva о компенсации 84 млн долларов. Белорусская сторона намерена продолжить отстаивать в суде свою позицию по этому вопросу.





При этом, как отметил Тищенко, нерешенность этого спора «продолжает оставаться единственным препятствием для реализации проекта по восстановлению транзита в Беларусь нефти на литовском участке нефтепровода «Дружба». «Не хотелось бы допускать, что с этим смирились Литва и Латвия, экономики которых, несомненно, теряют не только новые рабочие места, но и существенные налоговые выгоды», – сказал он.





На фоне кризиса с поставками нефти из России в начале 2020 года Минск начал альтернативный импорт нефти, в том числе через литовский порт Клайпеда. Оттуда нефть поставляет на «Нафтан» оператор литовской железной дороги, что существенно увеличивает стоимость нефти. Нефть можно было поставлять реверсом из Литвы в Беларусь по трубе, которая стоит «без работы» с июля 2006 года, после того как РФ остановила прокачку нефти по этому нефтепроводу в направлении Литвы.





Москва не потерпит стороннего инвестора





Обратим внимание, что это решение российская сторона в то время объяснила необходимостью проведения масштабных ремонтных работ на данном нефтепроводе, На самом деле причина была в другом: в 2006 году польская компания Orlen купила Мажейкяйский НПЗ в Литве.





Поэтому резонный вопрос: не повторится ли аналогичная ситуация с поставками российской нефти в Беларусь, если вдруг белорусские власти решат продать нефтяной актив «не тому» инвестору? Вопрос отнюдь не риторический, учитывая, что несмотря на решительность официального Минска привлечь на свои НПЗ альтернативную нефть, поставки российской нефти для Мозырского НПЗ и для «Нафтана» по-прежнему остаются ключевыми.