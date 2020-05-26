«Какое хладнокровие!»: итальянский подросток встретил медведя и не растерялся. Посмотрите на его реакцию

Источник материала: ОНТ

12-летний итальянский подросток Алессандро увидел в Альпах огромного медведя и проявил удивительное хладнокровие. Кадры необычной встречи в Twitter опубликовал автор видео Лорис Каллиари.

Увидев зверя, мальчик не убежал, а начал осторожно спускаться вниз по тропинке. Медведь шел за подростком буквально в нескольких метрах. Лицо ребенка не выражало при этом ни малейшего беспокойства. Спустя некоторое время животное развернулось и скрылось в кустах. «Он любитель медведей и не мог дождаться, когда увидит его. Он уже знал, как себя вести, и медленно отошел. Мне удалось снять видео», – отметил Каллиари.

«Однако я бы не смогла не бежать», «Какое хладнокровие!», «Невероятное видео!», – написали пользователи в комментариях.

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