В Украине началось расследование незаконной прослушки в кабинете Порошенко













«Украинская правда» . Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах и материалы из Единого реестра досудебных расследований сообщила





Расследование ведется «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», говорится в выдержке из реестра, фотографию которой опубликовало издание.





Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал аудиозаписи, на которых разговаривают люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-главы Госдепартамента Джона Керри.





На них обсуждается смена правительства Украины и отставка генпрокурора Владимира Шокина в обмен на $1 млрд, сообщил Деркач. На следующий день после обнародования компромата СМИ сообщили о возбуждении против Порошенко уголовного дела о госизмене и злоупотреблении властью.





Шокина отправили в отставку в апреле 2016 года. Он в том числе курировал расследование уголовного дела в отношении частной газодобывающей компании Burisma Holdings, в совет директоров которой до 2019 года входил сын Джо Байдена Хантер.



