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В Украине началось расследование незаконной прослушки в кабинете Порошенко

26.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госбюро Украины после публикации «пленок Порошенко и Байдена» начало проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента страны.




Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах и материалы из Единого реестра досудебных расследований сообщила «Украинская правда».

Расследование ведется «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», говорится в выдержке из реестра, фотографию которой опубликовало издание.

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал аудиозаписи, на которых разговаривают люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-главы Госдепартамента Джона Керри.

На них обсуждается смена правительства Украины и отставка генпрокурора Владимира Шокина в обмен на $1 млрд, сообщил Деркач. На следующий день после обнародования компромата СМИ сообщили о возбуждении против Порошенко уголовного дела о госизмене и злоупотреблении властью.

Шокина отправили в отставку в апреле 2016 года. Он в том числе курировал расследование уголовного дела в отношении частной газодобывающей компании Burisma Holdings, в совет директоров которой до 2019 года входил сын Джо Байдена Хантер.
 
 
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Госбюро Украины после публикации «пленок Порошенко и Байдена» начало проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего...
 
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