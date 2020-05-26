Мощная магнитная буря накроет Землю в конце мая. Чем она опасна?

Источник материала: Вороновская газета





Землю накроет мощная магнитная буря 28 и 29 мая, рассказали в программе «Плюс-минус». Геомагнитная активность может сказаться на сердечниках и на тех, у кого проблемы с давлением.

В такие дни рекомендуют больше проводить времени на свежем воздухе, проветривать помещение и пить больше жидкости.

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