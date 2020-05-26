Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет молодой кожи

Источник материала: ОНТ

Немецко-американская супермодель и актриса Хайди Клум рассказала в интервью журналу ELLE, что помогает ей сохранять кожу молодой и красивой.

По словам 46-летней модели, вместо средства для очистки лица она использует обычный детский шампунь. Его цена – менее двух долларов за флакон 500 миллилитров. «Я использую его, чтобы умыть лицо, поскольку он очень нежный и при этом эффективный», – пояснила Хайди Клум.

Также знаменитость рассказала, что тратит на макияж всего 15 минут в день. Модель использует лишь тональный крем, объемную тушь и гель для бровей.

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