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Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет молодой кожи

26.05.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хайди Клум раскрыла неожиданный секрет молодой кожи

Немецко-американская супермодель и актриса Хайди Клум рассказала  в интервью журналу ELLE, что помогает ей сохранять кожу молодой и красивой.  

По словам 46-летней модели, вместо средства для очистки лица она использует обычный детский шампунь. Его цена – менее двух долларов за флакон 500 миллилитров. «Я использую его, чтобы умыть лицо, поскольку он очень нежный и при этом эффективный», – пояснила Хайди Клум.

Также знаменитость рассказала, что тратит на макияж всего 15 минут в день. Модель использует лишь тональный крем, объемную тушь и гель для бровей. 

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Немецко-американская супермодель и актриса Хайди Клум рассказала  в интервью журналу ELLE, что помогает ей сохранять кожу молодой и красивой.   По словам 46-летней...
 
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