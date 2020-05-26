Волонтеры спешат на помощь

В рамках проведения месячника Красного Креста волонтеры отряда «Доброе сердце», который вот уже много лет действует на базе средней школы № 2 города Смолевичи, провели информационную кампанию по предупреждению распространения вспышки COVID-19 среди населения.

Волонтеры отряда БОКК, вооружившись средствами индивидуальной защиты, на центральной площади города раздавали информационные листовки и памятки с рекомендациями на тему защиты здоровья от вируса.

Участники акции стремились привлечь внимание к проблеме распространения этого опасного недуга и напомнить смолевичанам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены рук, без необходимости не выходить из дома и т.д.

– Сейчас особенно важно оказывать людям информационную помощь, чтобы каждый человек знал, на чем в первую очередь стоит сконцентрировать внимание и куда можно обратиться за консультацией, – отметила председатель Смолевичской районной организации БОКК Галина Графутко.

На этом помощь «Доброго сердца» не заканчивается. Волонтеры всегда на связи и оказывают пожилым людям посильную помощь.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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