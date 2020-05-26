Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдёт в формате видеоконференции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перспективы развития международной и региональной безопасности обсудят 26 мая главы дипломатических миссий стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета министров иностранных дел пройдет в формате видеоконференции.





Участие в нем примет генеральный секретарь организации Станислав Зась. Также в повестке дня вопросы взаимодействия ОДКБ с СНГ и ШОС. По итогам работы планируется принятие совместных заявлений.