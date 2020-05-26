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Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдёт в формате видеоконференции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перспективы развития международной и региональной безопасности обсудят 26 мая главы дипломатических миссий стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем примет генеральный секретарь организации Станислав Зась. Также в повестке дня вопросы взаимодействия ОДКБ с СНГ и ШОС. По итогам работы планируется принятие совместных заявлений.
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Новости Беларуси. Перспективы развития международной и региональной безопасности обсудят 26 мая главы дипломатических миссий стран ОДКБ, сообщили в программе...
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