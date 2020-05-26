Формат меняется, дружба остается

На минувшей неделе Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» отмечало один из самых ярких праздников — День пионерской дружбы.

Этот день в памяти тех, кто постарше, ассоциируется с красным пионерским галстуком. Этот символ и сегодня связывает людей разных поколений невидимыми нитями дружбы. Белорусская пионерия является хранителем и продолжателем пионерских традиций и ритуалов прошлого. Это вахты памяти, пионерские костры, операции по сбору металлолома и макулатуры, пионерские линейки, шефская помощь, тимуровское и волонтерское движение. Современная пионерия — это творческие и инициативные ребята, которые стремятся реализовать себя и направляют всю свою энергию на благо Родины.

— Сегодня Смолевичская районная пионерская организация насчитывает 3897 пионеров и октябрят, это 19 именных дружин, — отмечает председатель Смолевичского РС ОО «БРПО» Юлия Павлович. — У нас проходит огромное количество различных мероприятий и акций. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией многие мероприятия, к сожалению, пришлось отменить или перенести в онлайн режим, но мы не унываем. Теперь мы активные интернет-пользователи. Не так давно у нас появилась официальная группа в соцсетях — «РС ОО «БРПО» Смолевичского района». Создание группы дало возможность освещать деятельность всех дружин района, а также перейти на новый формат работы.

В этом году большинство мероприятий, посвященных празднику, проходило в режиме онлайн. День пионерской дружбы в Минской области объединил более 300 человек в проекте «Эстафета добрых дел».

— Не остались в стороне и пионеры нашего района, — продолжает рассказ Юлия. — Председатель пионерской дружины имени Г.Титова ГУО «Смолевичская районная гимназия», член областной Детской палаты Рената Кириленко приняла участие в видеопоздравлении пионеров Минщины от Смолевичского районного Совета ОО «БРПО». Пионеры ГУО «Смолевичская районная гимназия» поучаствовали в интерактивном областном флешмобе «Спяваем разам», исполнив гимн пионеров Минской области.

Смолевичский районный Совет ОО «БРПО» организовал и провел онлайн фотоэкспозицию «С праздником, ПИОНЕРИЯ!». В учреждениях образования района прошли торжественные приемы учащихся в ряды пионеров.

— От имени Смолевичского районного Совета Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» хочу поблагодарить лидеров пионерских дружин, педагогов-организаторов за то, что они стремятся разнообразить школьную жизнь, сделать пионерскую организацию привлекательным современным институтом воспитания гражданина, патриота, личности. С праздником, ветераны пионерского движения, педагоги-организаторы района, мальчишки и девчонки! С Днем пионерской дружбы! Пусть дух детства и юношества всегда будет силен в каждом из нас и нити пионерской дружбы остаются неразрывными! — завершает беседу председатель Смолевичского районного Совета ОО «БРПО».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: День пионерии на Смолевиччине

Фото из архива Смолевичского РС ОО «БРПО».



