Названа первая особенность iPhone 2021 года

Источник материала: Tut.by

В 2021 году Apple выпустит iPhone полностью без разъемов. Об этом сообщает ресурс AppleInsider со ссылкой на инсайдера Fudge.





По информации источника, в грядущих iPhone 12 этого года сохраниться привычный разъем Lightning, использующиеся уже многие годы. На USB Type-C, как в новеньких планшетах iPad Pro, переводить смартфоны не планируется. Но, что важнее, в 2021 году производитель и вовсе лишит iPhone всех разъемов — вместо Lightning будет использоваться Smart Connector, который уже сейчас есть на iPad и и применяется для подключения аксессуаров.

Таким образом, разъемов в аппарате совсем не останется: выделенного 3,5-мм порта для наушников в iPhone нет несколько лет (теперь гарнитура подключается по Lightning или через Bluetooth), а теперь не будет и разъема для зарядки. Косвенно это предположение подтверждает недавняя «утечка», в которой говорится : в комплектах поставки iPhone 12, которые начнут продаваться в этом году, не будет проводной гарнитуры EarPods.

Таким образом Apple якобы хочет стимулировать продажи своих беспроводных AirPods и AirPods Pro. А заодно морально подготовит пользователей, что через год проводных наушников и вовсе не останется и всем придется переходить на «беспровод».

Ниже — цены популярных у нас iPhone: