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В детских садах, школах и больницах Минска начали отключать отопление

26.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В детских садах, школах и больницах столицы 26 мая начнут отключать отопление. Такое решение принял Минский горисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детских садах, школах и больницах Минска начали отключать отопление

По прогнозу синоптиков с начала следующей недели ожидается теплая погода – этим и продиктовано решение.

В детских садах, школах и больницах Минска начали отключать отопление

Вторая половина весны в 2020 году выдалась по-настоящему холодной: днем температура воздуха не поднималась выше плюс 15 градусов, ночью и вовсе в отдельных районах были заморозки до -4°С.

В детских садах, школах и больницах Минска начали отключать отопление

К слову, этот отопительный сезон – самый продолжительный за последние годы. Он длится уже более восьми месяцев.

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Новости Беларуси. В детских садах, школах и больницах столицы 26 мая начнут отключать отопление. Такое решение принял Минский горисполком, сообщили в программе...
 
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