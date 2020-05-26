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В детских садах, школах и больницах Минска начали отключать отопление
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В детских садах, школах и больницах столицы 26 мая начнут отключать отопление. Такое решение принял Минский горисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозу синоптиков с начала следующей недели ожидается теплая погода – этим и продиктовано решение.
Вторая половина весны в 2020 году выдалась по-настоящему холодной: днем температура воздуха не поднималась выше плюс 15 градусов, ночью и вовсе в отдельных районах были заморозки до -4°С.
К слову, этот отопительный сезон – самый продолжительный за последние годы. Он длится уже более восьми месяцев.
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Новости Беларуси. В детских садах, школах и больницах столицы 26 мая начнут отключать отопление. Такое решение принял Минский горисполком, сообщили в программе...
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