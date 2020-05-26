Не больше 10 гостей на регистрации брака. В Беларуси приняли дополнительные меры против коронавируса

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не более 10 гостей на торжественной регистрации брака. В Беларуси приняли дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В постановлении Совета Министров подчеркивается: решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимает уполномоченное должностное лицо ЗАГСа.

Также решено дистанционно проводить согласительные совещания. Приостановлено и действие некоторых норм.





К примеру, мониторинга соблюдения нотариусом законодательства о нотариате и личного предоставления документов для получения информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Постановление вступило в силу и действует до особого решения Совета Министров.