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«Американцы» вместе с «русскими». Су-30 и F-16 Венесуэлы сопроводили иранские танкеры
Источник материала: Tut.by
Истребители Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы сопроводили иранский танкер. Видео с пролетом боевых самолетов появилось в Twitter-аккаунте Conflicts News Worldwide,
На ролике видно, как истребители, построившись ромбом, пролетают над кораблем.
Уточняется, что также в сопровождении гражданского судна участвовал эсминец ВМС Венесуэлы PO-13 «Экуана».
Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу. Это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству.
Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и их союзников. Иран также находится под американскими санкциями. В апреле президент США Дональд Трамп приказал кораблям американских ВМС уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
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Иран отправил на помощь южноамериканскому государству пять танкеров с топливом.
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