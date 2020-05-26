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«Кароль Лір» в прямом эфире. Знаменитый спектакль Купаловского бесплатно покажут в мае

26.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спектакль Купаловского театра «Кароль Лір» покажут в прямом эфире. Трансляция пройдет 29 мая, постановку можно будет увидеть бесплатно из любой точки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кароль Лір» в прямом эфире. Знаменитый спектакль Купаловского бесплатно покажут в мае

«Кароль Лір» стал первой и главной премьерой юбилейного сезона. Режиссер – Николай Пинигин, перевод на белорусский язык от Юрия Гаврука, а сценография и костюмы – от одного из главных театральных открытий прошлого сезона Екатерины Шиманович. В роли Лира народный артист Беларуси Виктор Манаев. Дочерей играют Виктория Чавлытко, Валентина Гарцуева и Марта Голубева.

«Кароль Лір» в прямом эфире. Знаменитый спектакль Купаловского бесплатно покажут в мае

Погрузиться в атмосферу, увидеть все, что происходит на сцене с разных ракурсов позволит многокамерная художественная съемка в высоком качестве.

Люди в материале: Николай Пинигин

 
 
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Новости Беларуси. Спектакль Купаловского театра «Кароль Лір» покажут в прямом эфире. Трансляция пройдет 29 мая, постановку можно будет увидеть бесплатно из любой...
 
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