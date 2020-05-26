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Исследования в области биоразлагаемых материалов и упаковки проведут белорусские учёные

26.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие технологии получения биоразлагаемых материалов и упаковки на их основе наиболее перспективны? Какие из них экологически и экономически целесообразнее? Ответы на эти вопросы предстоит найти белорусским ученым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследования в области биоразлагаемых материалов и упаковки проведут белорусские учёные

Планы по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее последующей заменой на экологически безопасную приняли еще в начале 2020 года. Эту работу координирует Минприроды.

Исследования в области биоразлагаемых материалов и упаковки проведут белорусские учёные

В Беларуси с 1 января 2021-го вводится запрет на использование и продажу в общепите некоторых видов одноразовой пластиковой посуды. При этом производителей и поставщиков товаров в экологической упаковке стимулируют экономически.

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Новости Беларуси. Какие технологии получения биоразлагаемых материалов и упаковки на их основе наиболее перспективны? Какие из них экологически и экономически...
 
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