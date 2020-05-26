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В Кобрине девушка фотографировалась с подругой на крыше пятиэтажки и упала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 мая в Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажного дома.
Как
В какой-то момент девушки захотели прогуляться по крыше пятиэтажки. Там они подошли к краю и делали совместные фотографии. Затем студентка поскользнулась и упала, получив травмы. Пострадавшая была доставлена в реанимацию, пациентка в тяжёлом состоянии.
Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются все детали случившегося.
Месяцем ранее в Полоцке ребёнок выпал из окна шестого этажа.
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Новости Беларуси. 25 мая в Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажного дома. Как сообщает Следственный комитет, в понедельник 16-летняя учащаяся одного из...
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