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В Кобрине девушка фотографировалась с подругой на крыше пятиэтажки и упала

26.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 мая в Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажного дома.

Как сообщает Следственный комитет, в понедельник 16-летняя учащаяся одного из профессионально-технических учебных заведений райцентра выпивала вместе с 17-летней подругой.

В какой-то момент девушки захотели прогуляться по крыше пятиэтажки. Там они подошли к краю и делали совместные фотографии. Затем студентка поскользнулась и упала, получив травмы. Пострадавшая была доставлена в реанимацию, пациентка в тяжёлом состоянии.

Проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, выясняются все детали случившегося.

Месяцем ранее в Полоцке ребёнок выпал из окна шестого этажа.

Мальчик был доставлен в больницу – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 25 мая в Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажного дома. Как сообщает Следственный комитет, в понедельник 16-летняя учащаяся одного из...
 
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