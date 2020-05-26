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Регистрация на эвакуационные рейсы из Дели и Коломбо продолжается

26.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два эвакуационных чартерных рейса из Юго-Восточной Азии запланированы на этой неделе. На оба рейса – из Дели и Коломбо – продолжается регистрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация на эвакуационные рейсы из Дели и Коломбо продолжается

26 мая рейс выполнит индийская авиакомпания, 27-го – ланкийская. Желающие могут вылететь из Минска обратными рейсами.

Регистрация на эвакуационные рейсы из Дели и Коломбо продолжается

В Индии сейчас действует карантин. До 31 мая продлен запрет на международные авиарейсы. Таким образом других возможностей въезда и выезда в страну, кроме эвакуационных чартеров, нет. При этом в случае въезда в Индию чартерами белорусы должны пройти обязательный карантин в 14 дней.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два эвакуационных чартерных рейса из Юго-Восточной Азии запланированы на этой неделе. На оба рейса – из Дели и Коломбо – продолжается...
 
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