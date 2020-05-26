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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем Независимости

26.05.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем Независимости

В Грузии сегодня отмечают День Независимости. Для страны это самая важная дата в году. С национальным праздником своего коллегу поздравил наш Президент.

В Грузии празднуют годовщину первого провозглашения независимости в 1918 году. 

В честь Дня Независимости достопримечательности и здания по всему миру, в том числе в Минске, окрасятся в цвета грузинского флага и государственную символику. Масштабных и массовых торжеств на этот раз в Грузии не будет. 

 

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Теги: Минск
 
 
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В Грузии сегодня отмечают День Независимости. Для страны это самая важная дата в году. С национальным праздником своего коллегу поздравил наш Президент. В Грузии...
 
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