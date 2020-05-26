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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем Независимости
Источник материала: ОНТ
В Грузии сегодня отмечают День Независимости. Для страны это самая важная дата в году. С национальным праздником своего коллегу поздравил наш Президент.
В Грузии празднуют годовщину первого провозглашения независимости в 1918 году.
В честь Дня Независимости достопримечательности и здания по всему миру, в том числе в Минске, окрасятся в цвета грузинского флага и государственную символику. Масштабных и массовых торжеств на этот раз в Грузии не будет.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем Независимости
В Грузии сегодня отмечают День Независимости. Для страны это самая важная дата в году. С национальным праздником своего коллегу поздравил наш Президент. В Грузии...
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