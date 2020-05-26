Доктор Мясников рассказал, чем вредно антибактериальное мыло

Источник материала: ОНТ

О том, почему нельзя использовать антибактериальное мыло каждый день, рассказал врач, а также телеведущий Александр Мясников в эфире на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.









По словам медика, антибактериальное мыло нужно использовать только в особых случаях для некоторых категорий больных. Что качается широкого применения, то достаточно обычного мыла.





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