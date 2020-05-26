Беларусбанк изменил порядок погашения онлайн-кредитов. Что нужно сделать, чтобы выплатить кредит

Источник материала: Tut.by

С 4 мая Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов онлайн. В связи с этим нужно по-другому заполнять поля при погашении кредита в интернет-банкинге. Об этом сообщается на сайте Беларусбанка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Чтобы погасить онлайн-кредит, нужно зайти во вкладку «Платежи и переводы» в интернет-банкинге, там выбрать раздел «Погашение кредитов», далее — «Кредиты ОАО «АСБ Беларусбанк».

— В поле «Номер кредитного договора или номер лицевого счета IBAN» по договорам, заключенным до 01.05.2020, перед номером заключенного кредитного договора необходимо будет ввести цифры 999. Например, если номер кредитного договора был 0000010018337, то при погашении необходимо будет ввести 9 990 000 010 018 336, — уточнили в контакт-центре Беларусбанка. — При оплате по номеру лицевого счета в формате IBAN цифры 999 не добавляются. Посмотреть свой номер кредитного договора можно, как и раньше, в системе интернет-банкинг во вкладке «Счета» — «Интернет-кредиты». В поле «Номер учреждения банка» по действующим договорам нужно указать 795. В поле «Три последние цифры номера документа, удостоверяющего личность» — три последние цифры паспорта или вида на жительство.

Если у вас установлена автооплата на пополнение текущего счета для погашения интернет-кредита, то ее необходимо перерегистрировать на погашение кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк». Это можно сделать в интернет-банкинге или инфокиоске.

Эти требования касаются тех, у кого был оформлен именно онлайн-кредит. Если речь идет о кредитах, оформленных в филиалах банка, то все будет зависеть от того, в каком филиале они были оформлены.

По кредитам, полученным в филиалах и ЦБУ Минска, Могилева, Гродно, Витебска, Минской, Могилевской, Гродненской, Витебской областей (кроме филиала № 216) в графе «Номер учреждения банка» необходимо указывать 795, в филиале № 214 — 216.

При погашении кредитов, полученных в филиалах № 500, 514, 614, 601, 612, 633, 700, 714, 703, 400, 413, 402, 200, 215, а также филиала № 511, если возникнут затруднения, в графе «Номер кредитного договора или номер лицевого счета IBAN» перед номером кредитного договора необходимо ввести цифры «500, 511, 514, 614, 601, 612, 633, 700, 714, 703, 400, 413, 402, 200, 215» соответственно. Этот порядок не применяется по кредитным договорам, номера которых начинаются с № 795xxxxxxxx.