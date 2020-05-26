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Сильные ливни в Майами: затоплены подземные парковки и подвалы домов
Источник материала: ОНТ
В плену проливных дождей оказался Майами и, похоже, стихия не отступает.
Из-за обильных осадков, которые не прекращаются вот уже несколько дней, улицы города ушли под воду. Затоплены подземные парковки и подвалы домов. Кое-где повреждены линии электропередач. Движение транспорта затруднено. Некоторые предпочитают в буквальном смысле слова плыть до мест назначения. Прогнозы синоптиков не утешительны – сильные дожди ожидаются и в других районах штата.
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В плену проливных дождей оказался Майами и, похоже, стихия не отступает. Из-за обильных осадков, которые не прекращаются вот уже несколько дней, улицы города ушли...
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