Сильные ливни в Майами: затоплены подземные парковки и подвалы домов

Источник материала: ОНТ

В плену проливных дождей оказался Майами и, похоже, стихия не отступает.

Из-за обильных осадков, которые не прекращаются вот уже несколько дней, улицы города ушли под воду. Затоплены подземные парковки и подвалы домов. Кое-где повреждены линии электропередач. Движение транспорта затруднено. Некоторые предпочитают в буквальном смысле слова плыть до мест назначения. Прогнозы синоптиков не утешительны – сильные дожди ожидаются и в других районах штата.

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