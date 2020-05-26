ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Нельзя спокойно наблюдать, что где-то необоснованно растут цены». Президент - про подорожание товаров

26.05.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил правительству проанализировать ситуацию с ценами на товары и «если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», если на какие-то позиции будет необоснованный рост. «Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать», — передает слова президента телеканал ОНТ в своем телеграмм-канале. Об этом президент заявил на совещании по ситуации на потребительском рынке и ценообразовании.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Александр Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены. «Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», — заявил он.

«Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», — сказал президент.

Напомним, в апреле в Беларуси ускорилась годовая инфляция до 5,4%. «На интенсивность инфляции продолжили оказывать влияние проинфляционные внешние факторы, сформировавшиеся в конце первого квартала», — поясняли причины скачка цен на товары и платные услуги в Нацбанке. Напомним, власти планируют, что годовая инфляция в 2020-м будет не выше 5% (декабрь к декабрю 2019-го). Регулятор рассказал, на какие товары и платные услуги в апреле заметнее всего рванули цены в годовом выражении, а на какие — упали.

В апреле в годовом выражении (к апрелю 2019 года) максимальный темп прироста свободных цен и тарифов зафиксировали на крупы и бобовые (+15,1%), услуги пассажирского транспорта (за исключением позиций, на которые государство регулирует цены) (+8,4%), синтетические моющие средства (+8,4%), печатные издания (+8,1%), автомобили (+7,8%), куриные яйца (+0,9%). При этом заметнее всего снизились цены за этот период на галантерею (-0,9%), натуральный мед (-0,2%), сахар (-0,1%), ткани и пряжу (-0,04%).

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поручил правительству проанализировать ситуацию с ценами на товары и «если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», если на какие-то позиции будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильные ливни в Майами: затоплены подземные парковки и подвалы домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика