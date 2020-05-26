«Нельзя спокойно наблюдать, что где-то необоснованно растут цены». Президент - про подорожание товаров

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил правительству проанализировать ситуацию с ценами на товары и «если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», если на какие-то позиции будет необоснованный рост. «Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать», — передает слова президента телеканал ОНТ в своем телеграмм-канале. Об этом президент заявил на совещании по ситуации на потребительском рынке и ценообразовании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Александр Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены. «Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», — заявил он.

«Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», — сказал президент.

Напомним, в апреле в Беларуси ускорилась годовая инфляция до 5,4%. «На интенсивность инфляции продолжили оказывать влияние проинфляционные внешние факторы, сформировавшиеся в конце первого квартала», — поясняли причины скачка цен на товары и платные услуги в Нацбанке. Напомним, власти планируют , что годовая инфляция в 2020-м будет не выше 5% (декабрь к декабрю 2019-го). Регулятор рассказал, на какие товары и платные услуги в апреле заметнее всего рванули цены в годовом выражении, а на какие — упали.

В апреле в годовом выражении (к апрелю 2019 года) максимальный темп прироста свободных цен и тарифов зафиксировали на крупы и бобовые (+15,1%), услуги пассажирского транспорта (за исключением позиций, на которые государство регулирует цены) (+8,4%), синтетические моющие средства (+8,4%), печатные издания (+8,1%), автомобили (+7,8%), куриные яйца (+0,9%). При этом заметнее всего снизились цены за этот период на галантерею (-0,9%), натуральный мед (-0,2%), сахар (-0,1%), ткани и пряжу (-0,04%).