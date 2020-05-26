Ученые выяснили, как вызвать симпатию у младенцев

Источник материала: ОНТ

Как вести себя с маленькими детьми? Что нужно говорить и делать, чтобы вызвать у крохи улыбку, а не слезы? Нередко взрослые задаются этим вопросом, когда имеют дело с малышами. Чтобы наладить контакт с младенцем, нужно выполнить несложное правило. Секрет общения, который поможет завоевать расположение ребенка, раскрыли ученые из Лундского университета в Швеции.

Все просто: необходимо подражать мимике и действиям младенца. Иными словами – обезьянничать. Дети в возрасте от шести месяцев приходят в восторг от передразнивания. Благодаря такому поведению ребенок воспринимает взрослого как дружелюбного, и начинает улыбаться в ответ. К такому выводу ученые пришли в результате необычного эксперимента. Одна из исследовательниц, Габриела-Алина Саучук, общалась с младенцами с помощью четырех разных способов.

Первый: подражала всему, что делали малыши.

Второй: подражала не мимике, а жестам.

Третий: произвольно реагировала на действия детей.

Четвертый: вела себя, как родитель. А именно – пыталась понять, чего хочет ребенок, и выполняла его желания.

Эксперимент показал: если взрослый подражает детям, копирует их мимику и жесты, малыши охотно общаются и улыбаются дольше.

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