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Ученые выяснили, как вызвать симпатию у младенцев

26.05.2020 11:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые выяснили, как вызвать симпатию у младенцев

Как вести себя с маленькими детьми? Что нужно говорить и делать, чтобы вызвать у крохи улыбку, а не слезы? Нередко взрослые задаются этим вопросом, когда имеют дело с малышами. Чтобы наладить контакт с младенцем, нужно выполнить несложное правило. Секрет общения, который поможет завоевать расположение ребенка, раскрыли  ученые из Лундского университета в Швеции. 

Все просто: необходимо подражать мимике и действиям младенца. Иными словами – обезьянничать. Дети в возрасте от шести месяцев приходят в восторг от передразнивания. Благодаря такому поведению ребенок воспринимает взрослого как дружелюбного, и начинает улыбаться в ответ. К такому выводу ученые пришли в результате необычного эксперимента. Одна из исследовательниц, Габриела-Алина Саучук, общалась с младенцами с помощью четырех разных способов. 

Первый: подражала всему, что делали малыши. 

Второй: подражала не мимике, а жестам. 

Третий: произвольно реагировала на действия детей. 

Четвертый: вела себя, как родитель. А именно – пыталась понять, чего хочет ребенок, и выполняла его желания.

Эксперимент показал: если взрослый подражает детям, копирует их мимику и жесты, малыши охотно общаются и улыбаются дольше. 

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Как вести себя с маленькими детьми? Что нужно говорить и делать, чтобы вызвать у крохи улыбку, а не слезы? Нередко взрослые задаются этим вопросом, когда имеют дело с...
 
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