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Дикий медведь нашел незапертый Mercedes и попытался проникнуть в него на глазах хозяина

26.05.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США компания молодых людей заметила медведя, который ходил под окнами дома. Опасности для них зверь не представлял, но этого нельзя было сказать об их машине, которая стояла внизу с незапертыми дверями. Кажется, медведь понял, что авто открыто, и направился прямо к нему. Посмотрите, что произошло дальше.

 
 
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