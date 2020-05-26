Дикий медведь нашел незапертый Mercedes и попытался проникнуть в него на глазах хозяина

Источник материала: Tut.by

В США компания молодых людей заметила медведя, который ходил под окнами дома. Опасности для них зверь не представлял, но этого нельзя было сказать об их машине, которая стояла внизу с незапертыми дверями. Кажется, медведь понял, что авто открыто, и направился прямо к нему. Посмотрите, что произошло дальше.