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Гандбол – Лига чемпионов: двое белорусов номинированы на попадание в символическую сборную

26.05.2020 12:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбол – Лига чемпионов: двое белорусов номинированы на попадание в символическую сборную

Двое белорусов – в номинации на попадание в символическую сборную гандбольной Лиги чемпионов.

Среди лучших – линейный Артем Королек, выступающий за польский «Виве» из Кельце. Также на попадание в сборную звезд претендует белорусский разыгрывающий украинского «Мотора» – Борис Пуховский. Всего среди номинантов 50 гандболистов. Голосование болельщиков стартует сегодня. Ранее лучшим дебютантом Лиги чемпионов был признан игрок БГК имени Мешкова Никита Вайлупов.

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Двое белорусов – в номинации на попадание в символическую сборную гандбольной Лиги чемпионов. Среди лучших – линейный Артем Королек, выступающий за польский...
 
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