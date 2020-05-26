Дочь Эдуарда Успенского рассказала, почему автор Чебурашки недостоин доброй памяти

Источник материала: Tut.by

Письмо Татьяны Успенской о ее собственном отце 25 мая опубликовал журнал «Собеседник». Родная дочь писателя узнала о том, что Российская государственная детская библиотека решила учредить премию в его честь. И не могла не предупредить о том, что это будет ошибкой.



Фото из Instagram Татьяны

В обращении к директору библиотеки Успенская рассказала, что создатель Чебурашки и Крокодила Гены очень жестоко обращался со своей семьей, а насилие было для него нормой:

— Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье.

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т.д.

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам. […] Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями, он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.

Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература, — написала Татьяна.



Фото: Wikimedia

Тем не менее руководство Российской государственной детской библиотеки не будет убирать имя Успенского, несмотря на письмо Татьяны. Писателя выбрали не за личные качества, а за вклад в литературу, сообщает телеканал «360».

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Получив образование в Московском авиационном институте (МАИ) и став инженером, Успенский стал известен как автор сценариев к мультфильмам. Среди придуманных им персонажей — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

Эдуард Успенский является одним из создателей детских передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли», которая выходила на радио и телевидении, а в 2000 году была отмечена премией ТЭФИ.

Он умер в 2018 году от рака.