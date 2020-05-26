16-летняя кобринчанка сорвалась с «пятиэтажки» во время фотосессии

Источник материала: Кобринский вестник





25 мая в милицию поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями 16-летней учащейся одного из профессионально-технических учебных заведений Кобрина.

В этот день девушка распивала спиртное вместе с 17-летней подругой, после чего они пошли гулять по крыше пятиэтажного дома. Стоя на краю, девушки делали совместные фото. В какой-то момент одна из них поскользнулась и упала, в результате чего получила телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователями по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации Следственного комитета Беларуси.