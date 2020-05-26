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16-летняя кобринчанка сорвалась с «пятиэтажки» во время фотосессии

26.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

16-летняя кобринчанка сорвалась с «пятиэтажки» во время фотосессии

25 мая в милицию поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями 16-летней учащейся одного из профессионально-технических учебных заведений Кобрина.
В этот день девушка распивала спиртное вместе с 17-летней подругой, после чего они пошли гулять по крыше пятиэтажного дома. Стоя на краю, девушки делали совместные фото. В какой-то момент одна из них поскользнулась и упала, в результате чего получила телесные повреждения. В настоящее время пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Следователями по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По информации Следственного комитета Беларуси.

 
 
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16-летняя кобринчанка сорвалась с «пятиэтажки» во время фотосессии
 
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