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Дом под ключ возле Минска. Сколько стоит построить коттедж на 197 «квадратов» на дачном участке?
Источник материала: Tut.by
Архитектурная студия One House недавно завершила работы на участке в садовом товариществе под Минском. Но их новый объект вовсе не дачный дом — речь идет о безусловно современном коттедже почти на 200 «квадратов» с плоской кровлей и большой площадью остекления. Рассказываем, сколько стоило его построить.
Стройка на даче
История этой стройки началась весной 2018 года с поиска участка. Дмитрий, владелец дома, подыскивал его под определенные параметры — не менее 10 соток, с хорошим подъездом, до 10−15 тысяч долларов, в 20−25 километрах от Минска. Такой нашелся в садовом товариществе «Аистово». Правда, он был не стандартной, а треугольной формы, поэтому проектировщикам архитектурной студии One House пришлось поломать голову над вопросом, как рационально разместить на нем дом, беседку и баню. Проект дома Дмитрий выбрал тоже нетиповой — такие редко встречаются в белорусской коттеджной застройке.
— Проект двухэтажного дома ZH1 в современном стиле с плоской кровлей был разработан нами в 2017 году, — говорит арт-директор проектной мастерской Илья Нехай. — У белорусов появляется все больший интерес к подобным домам. Лаконичные геометрические формы и линии дома создают строгий стиль и в то же время могут органично вписываться в природный ландшафт. Простая отделка, отсутствие броских деталей и декора, подчеркивающая связь между формой участка и геометрией экстерьера — главные составляющие концепции этого проекта.
Дом функционально поделен на две зоны: дневная с гостевой комнатой на первом и спальная на втором этаже. Главное пространство дома — кухня-гостиная, разделенная в центре кладовой с каминной зоной, а также просторный холл в 12 квадратных метров. Из гостиной есть выход на террасу благодаря витражному остеклению с открывающимися створками.
В правой части дома на первом этаже расположены помещения технического назначения (прихожая, мини-котельная, гостевой санузел). Из гаража можно попасть в прихожую дома через помещение котельной, выполняющую не только инженерную и техническую роль в доме, но и функцию «буферного» помещения. Также на первом этаже удалось разместить небольшую гостевую комнату. К ней примыкает санузел с душевой кабиной.
На втором этаже расположена ванная, три просторные спальни, включая «родительский блок» (спальня со своей гардеробной и ванной комнатой). Из комнат второго этажа можно выйти на балкон и просторную террасу над гаражом с видом на природные ландшафты.
Общая площадь дома — 197 м² плюс терраса первого этажа (30,28 м2), балкон, объединяющий две спальни (30,28 м2), и терраса над гаражом с выходом из спальни (28,97 м2). Высота потолков в доме — 3 метра.
Дмитрий хорошо разбирается в тонкостях строительного дела, так как владеет собственной строительной компанией. Поэтому понимание и дальнейшее общение с проектировщиками происходило «на одной волне» — размещение дома и техническое задание согласовали буквально за два дня, а дальше уже был запущен процесс выполнения геологии для расчетов фундамента с последующей его адаптацией под конкретные грунты участка.
В проект были внесены изменения в части заезда в гараж. Ворота перенесли на боковую сторону, чтобы дом лучше всего «вписался» в конфигурацию участка.
Коробка дома
После согласования изменений проекта и расчетов фундамента проектным отделом было принято решение делать свайно-ростверковый фундамент из буронабивных свай глубиной 2,5 м и диаметром 350 мм вместо монолитного ленточного железобетонного фундамента. Это позволило сократить затраты по возведению фундамента на 25%.
Дмитрий говорит, что для строителей сам факт наличия полного проекта — это уже радость. В его же проекте было все — раздел конструктива, полный раздел по внутренним инженерным сетям. Подробный проект облегчает задачу строителям — им не приходится фантазировать, а остается только лишь воплотить в жизнь то, что нарисовано и изложено в чертежах.
Стены складывали из газосиликатных блоков толщиной 500 мм. Их не утепляли — полуметровые стены с запасом вписываются в белорусские нормы по энергоэффективности. Снаружи фасад оштукатурен декоративной штукатуркой «корник» и окрашен в белый цвет. Отдельные участки стен облицованы керамогранитом серого цвета.
Перекрытие первого этажа — монолитное. Плоская неэксплуатируемая кровля имеет слой утепления в 300 мм и закрыта двумя слоями полиэфирного техноэласта.
— Мне часто приходится слышать, что плоские кровли непрактичны — мол, вот это же надо снег убирать и чистить, — говорит Илья Нехай. — А еще про то, что ее надо постоянно ремонтировать, она постоянно протекает. Во-первых, нагрузка на такие перекрытия рассчитана с очень большим запасом прочности и снег убирать не всегда обязательно. Во-вторых, взгляните на любой крупный город, ведь значительная доля зданий именно с таким типом кровли. В третьих, потечет кровля или нет, во многом зависит от применения тех или иных строительных материалов и качества выполнения кровельных работ, а также условий эксплуатации. Современные строительные технологии позволяют совершать сегодня то, что раньше считалось нерациональным и даже невозможным.
Инженерные сети
Канализация в доме автономная и представляет собой септик и поля фильтрации. Водопровод запитан от собственной скважины в гараже. На участке есть система видеонаблюдения. Отапливается дом газом.
На сегодняшний день в доме предстоит закончить чистовую отделку. Все системы жизнеобеспечения дома внутри разведены — отопление (радиаторное, включая водяной теплый пол весь 1-й этаж и санузлы 2-го этажа), водопровод, канализация, вентиляция.
Сколько под ключ?
Во сколько же обошлось строительство этого дома? Вот какую смету нам предоставили (для удобства цены мы перевели в доллары по курсу белорусского рубля на момент оплаты).
Простые расчеты показывают, что на данном этапе, с учетом стоимости земли, благоустройства участка, техники и доставки стоимость квадратного метра этого дома составляет примерно 760 долларов.
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