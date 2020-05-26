Дом под ключ возле Минска. Сколько стоит построить коттедж на 197 «квадратов» на дачном участке?

Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия One House недавно завершила работы на участке в садовом товариществе под Минском. Но их новый объект вовсе не дачный дом — речь идет о безусловно современном коттедже почти на 200 «квадратов» с плоской кровлей и большой площадью остекления. Рассказываем, сколько стоило его построить.



Фото: студия One House

Стройка на даче

История этой стройки началась весной 2018 года с поиска участка. Дмитрий, владелец дома, подыскивал его под определенные параметры — не менее 10 соток, с хорошим подъездом, до 10−15 тысяч долларов, в 20−25 километрах от Минска. Такой нашелся в садовом товариществе «Аистово». Правда, он был не стандартной, а треугольной формы, поэтому проектировщикам архитектурной студии One House пришлось поломать голову над вопросом, как рационально разместить на нем дом, беседку и баню. Проект дома Дмитрий выбрал тоже нетиповой — такие редко встречаются в белорусской коттеджной застройке.

— Проект двухэтажного дома ZH1 в современном стиле с плоской кровлей был разработан нами в 2017 году, — говорит арт-директор проектной мастерской Илья Нехай. — У белорусов появляется все больший интерес к подобным домам. Лаконичные геометрические формы и линии дома создают строгий стиль и в то же время могут органично вписываться в природный ландшафт. Простая отделка, отсутствие броских деталей и декора, подчеркивающая связь между формой участка и геометрией экстерьера — главные составляющие концепции этого проекта.





Дом функционально поделен на две зоны: дневная с гостевой комнатой на первом и спальная на втором этаже. Главное пространство дома — кухня-гостиная, разделенная в центре кладовой с каминной зоной, а также просторный холл в 12 квадратных метров. Из гостиной есть выход на террасу благодаря витражному остеклению с открывающимися створками.





В правой части дома на первом этаже расположены помещения технического назначения (прихожая, мини-котельная, гостевой санузел). Из гаража можно попасть в прихожую дома через помещение котельной, выполняющую не только инженерную и техническую роль в доме, но и функцию «буферного» помещения. Также на первом этаже удалось разместить небольшую гостевую комнату. К ней примыкает санузел с душевой кабиной.





На втором этаже расположена ванная, три просторные спальни, включая «родительский блок» (спальня со своей гардеробной и ванной комнатой). Из комнат второго этажа можно выйти на балкон и просторную террасу над гаражом с видом на природные ландшафты.

Общая площадь дома — 197 м² плюс терраса первого этажа (30,28 м2), балкон, объединяющий две спальни (30,28 м2), и терраса над гаражом с выходом из спальни (28,97 м2). Высота потолков в доме — 3 метра.

Дмитрий хорошо разбирается в тонкостях строительного дела, так как владеет собственной строительной компанией. Поэтому понимание и дальнейшее общение с проектировщиками происходило «на одной волне» — размещение дома и техническое задание согласовали буквально за два дня, а дальше уже был запущен процесс выполнения геологии для расчетов фундамента с последующей его адаптацией под конкретные грунты участка.

В проект были внесены изменения в части заезда в гараж. Ворота перенесли на боковую сторону, чтобы дом лучше всего «вписался» в конфигурацию участка.

Коробка дома

После согласования изменений проекта и расчетов фундамента проектным отделом было принято решение делать свайно-ростверковый фундамент из буронабивных свай глубиной 2,5 м и диаметром 350 мм вместо монолитного ленточного железобетонного фундамента. Это позволило сократить затраты по возведению фундамента на 25%.



Фото: студия One House

Дмитрий говорит, что для строителей сам факт наличия полного проекта — это уже радость. В его же проекте было все — раздел конструктива, полный раздел по внутренним инженерным сетям. Подробный проект облегчает задачу строителям — им не приходится фантазировать, а остается только лишь воплотить в жизнь то, что нарисовано и изложено в чертежах.



Фото: студия One House

Стены складывали из газосиликатных блоков толщиной 500 мм. Их не утепляли — полуметровые стены с запасом вписываются в белорусские нормы по энергоэффективности. Снаружи фасад оштукатурен декоративной штукатуркой «корник» и окрашен в белый цвет. Отдельные участки стен облицованы керамогранитом серого цвета.



Фото: студия One House

Перекрытие первого этажа — монолитное. Плоская неэксплуатируемая кровля имеет слой утепления в 300 мм и закрыта двумя слоями полиэфирного техноэласта.

— Мне часто приходится слышать, что плоские кровли непрактичны — мол, вот это же надо снег убирать и чистить, — говорит Илья Нехай. — А еще про то, что ее надо постоянно ремонтировать, она постоянно протекает. Во-первых, нагрузка на такие перекрытия рассчитана с очень большим запасом прочности и снег убирать не всегда обязательно. Во-вторых, взгляните на любой крупный город, ведь значительная доля зданий именно с таким типом кровли. В третьих, потечет кровля или нет, во многом зависит от применения тех или иных строительных материалов и качества выполнения кровельных работ, а также условий эксплуатации. Современные строительные технологии позволяют совершать сегодня то, что раньше считалось нерациональным и даже невозможным.



Фото: студия One House

Инженерные сети

Канализация в доме автономная и представляет собой септик и поля фильтрации. Водопровод запитан от собственной скважины в гараже. На участке есть система видеонаблюдения. Отапливается дом газом.





На сегодняшний день в доме предстоит закончить чистовую отделку. Все системы жизнеобеспечения дома внутри разведены — отопление (радиаторное, включая водяной теплый пол весь 1-й этаж и санузлы 2-го этажа), водопровод, канализация, вентиляция.

Сколько под ключ?

Во сколько же обошлось строительство этого дома? Вот какую смету нам предоставили (для удобства цены мы перевели в доллары по курсу белорусского рубля на момент оплаты).

Проектные работы Типовой строительный проект дома ZH1 590 Внесение изменений в типовой проект 120 Геологические изыскания (исследования грунтов для расчетов фундамента) 190 Земельный участок 10000 Подготовительные работы 650 Коробка дома 12800 Фундамент Коробка (стены, перемычки, балки, колонны, вентблоки, перегородки, дымоход, перекрытие) 39500 Покрытие кровли 12350 Черновой пол, стяжка 2450 Фасад 15600 Окна 6790 Инженерное оборудование Видеонаблюдение, интернет 1900 Наружная электрика 570 Электрика 4800 Котельная 4500 Сантехника 10700 Скважина 3500 Наружная канализация 3600 Газ 3940 Отделка внутренняя Штукатурка 4700 Техника, доставки и транспорт 4560 Благоустройство (борт, тротуары, плитка) 5800 Итого: 149 820

Простые расчеты показывают, что на данном этапе, с учетом стоимости земли, благоустройства участка, техники и доставки стоимость квадратного метра этого дома составляет примерно 760 долларов.