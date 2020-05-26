В Солигорске фургон перевернулся после столкновения с Opel: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 26 мая в Солигорске. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Предварительно установлено, что на пересечении улиц Заслонова и Комсомола столкнулись Opel и фургон Volkswagen Crafter. От удара последний вылетел за пределы дороги и перевернулся на бок.



Фото: МЧС

В результате столкновения в Opel оказался зажат 60-летний водитель. Его из автомобиля доставали спасатели. Пострадавшего для осмотра медики доставили в больницу. Водитель фургона в аварии не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.