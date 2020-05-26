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В Солигорске фургон перевернулся после столкновения с Opel: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 26 мая в Солигорске. Об этом
Предварительно установлено, что на пересечении улиц Заслонова и Комсомола столкнулись Opel и фургон Volkswagen Crafter. От удара последний вылетел за пределы дороги и перевернулся на бок.
В результате столкновения в Opel оказался зажат 60-летний водитель. Его из автомобиля доставали спасатели. Пострадавшего для осмотра медики доставили в больницу. Водитель фургона в аварии не пострадал.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
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Авария произошла в ночь на 26 мая на пересечении улиц Заслонова и Комсомола.
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