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В Солигорске фургон перевернулся после столкновения с Opel: потребовалась помощь спасателей

26.05.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 26 мая в Солигорске. Об этом сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Предварительно установлено, что на пересечении улиц Заслонова и Комсомола столкнулись Opel и фургон Volkswagen Crafter. От удара последний вылетел за пределы дороги и перевернулся на бок.


Фото: МЧС

В результате столкновения в Opel оказался зажат 60-летний водитель. Его из автомобиля доставали спасатели. Пострадавшего для осмотра медики доставили в больницу. Водитель фургона в аварии не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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Авария произошла в ночь на 26 мая на пересечении улиц Заслонова и Комсомола.
 
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