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Лукашенко о потребительском рынке Беларуси: «Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, исправлять ее»

26.05.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о потребительском рынке Беларуси: «Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, исправлять ее»

Не допустить необоснованного роста цен – таково требование Президента. Александру Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке Беларуси. 

К разговору во Дворец Независимости были приглашены первый вице-премьер, министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель Комитета госконтроля, глава Минсельхозпрода, а также заместитель главы Администрации Президента. Говоря о ценообразовании, Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости, а также социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее. Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок. Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей - масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа. Думаю, сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, но и, при необходимости, вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке».

Как основной докладчик, глава МАРТа Владмир Колтович отметил, что ситуация на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна. Ни по одной группе товаров в стране нет ни дефицита, ни ажиотажа.

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Не допустить необоснованного роста цен – таково требование Президента. Александру Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке Беларуси.  К разговору...
 
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