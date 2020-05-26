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Лукашенко о потребительском рынке Беларуси: «Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, исправлять ее»
Источник материала: ОНТ
Не допустить необоснованного роста цен – таково требование Президента. Александру Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке Беларуси.
К разговору во Дворец Независимости были приглашены первый вице-премьер, министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель Комитета госконтроля, глава Минсельхозпрода, а также заместитель главы Администрации Президента. Говоря о ценообразовании, Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости, а также социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии.
Как основной докладчик, глава МАРТа Владмир Колтович отметил, что ситуация на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна. Ни по одной группе товаров в стране нет ни дефицита, ни ажиотажа.
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Лукашенко о потребительском рынке Беларуси: «Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, исправлять ее»
Не допустить необоснованного роста цен – таково требование Президента. Александру Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке Беларуси. К разговору...
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