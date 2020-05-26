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Лукашенко: нельзя спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены.
26.05.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости и социально значимые товары.
Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны, передает корреспондент
Александр Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены.
По его словам, нужно изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, исправлять ее.
Также он негативно высказался в адрес рассуждений о том, что рынок все отрегулирует. По мнению главы государства, рынок далеко не все и не всегда регулирует.
«И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок", - констатировал белорусский лидер.
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Президент Беларуси поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости и социально значимые товары.
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