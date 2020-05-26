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30 мая работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
26.05.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
30 мая 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Козлович Светлана Ивановна.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.
30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Шевердин Алексей Владимирович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.
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30 мая работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим...
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