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30 мая работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

26.05.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

30 мая работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

30 мая 2020 года «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Козлович Светлана Ивановна.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться с 9.00 до 12.00 по номеру: (80162) 21-06-12.

30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Шевердин Алексей Владимирович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.

 
Теги: Брест
 
 
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  30 мая 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим...
 
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