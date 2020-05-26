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30 мая и 10 июня в Слуцке ограничат продажу спиртных напитков
26.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий райисполком принял
Так, продажа алкогольных напитков, за исключением продажи в розлив в объектах общественного питания, будет ограничена:
Формулировка на 30 мая в документе следующая: «в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними». Об ограничении продажи на 10 июня так и говорится, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
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Слуцкий райисполком принял решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории района. Традиционно такие решения принимаются в связи с...
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