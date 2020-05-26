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Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал», признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов.
Рейтинг составило издание Squawka, в нём учтены результаты с 1992 года. Именно тогда турнир стал называться Лигой чемпионов, а его формат был преобразован. Зинедин Зидан три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, хотя до него никто не побеждал даже два раза подряд. На втором месте – Хосеп Гвардиолаю. Третью строку занял Карло Анчелотти.
Фото: squawka.com
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Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал», признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов. Рейтинг составило издание Squawka, в нём учтены...
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