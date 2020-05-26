ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов

26.05.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов

Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал», признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов.

Рейтинг составило издание Squawka, в нём учтены результаты с 1992 года. Именно тогда турнир стал называться Лигой чемпионов, а его формат был преобразован. Зинедин Зидан три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, хотя до него никто не побеждал даже два раза подряд. На втором месте – Хосеп Гвардиолаю. Третью строку занял Карло Анчелотти. 

Фото: squawka.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал», признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов. Рейтинг составило издание Squawka, в нём учтены...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобрине в ДТП пострадала велосипедистка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика