Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Зинедин Зидан, возглавляющий мадридский «Реал», признан лучшим тренером в истории футбольной Лиги чемпионов.

Рейтинг составило издание Squawka, в нём учтены результаты с 1992 года. Именно тогда турнир стал называться Лигой чемпионов, а его формат был преобразован. Зинедин Зидан три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов, хотя до него никто не побеждал даже два раза подряд. На втором месте – Хосеп Гвардиолаю. Третью строку занял Карло Анчелотти.

Фото: squawka.com

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