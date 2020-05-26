|
Милиционеры уничтожили 4 т браги в Пружанском районе
26.05.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пружанском районе сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота и уничтожили 4 т самогонной браги, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Мини-завод по производству самогона правоохранители обнаружили в лесном массиве вблизи деревни Лысково. В специальных емкостях находилось 4 тыс. л ингредиента, готового к процессу производства алкогольного продукта.
При проверке правоохранители установили, что производство наладил 38-летний безработный житель одной из близлежащих деревень.
Со слов мужчины, алкогольная продукция предназначалась для личного пользования. За противоправные действия ему грозит административная ответственность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пружанском районе сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота и уничтожили 4 т самогонной браги, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Мини-завод...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)