Милиционеры уничтожили 4 т браги в Пружанском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота и уничтожили 4 т самогонной браги, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





Мини-завод по производству самогона правоохранители обнаружили в лесном массиве вблизи деревни Лысково. В специальных емкостях находилось 4 тыс. л ингредиента, готового к процессу производства алкогольного продукта.





При проверке правоохранители установили, что производство наладил 38-летний безработный житель одной из близлежащих деревень.

Со слов мужчины, алкогольная продукция предназначалась для личного пользования. За противоправные действия ему грозит административная ответственность.