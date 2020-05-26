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Милиционеры уничтожили 4 т браги в Пружанском районе

26.05.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота и уничтожили 4 т самогонной браги, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Милиционеры уничтожили 4 т браги в Пружанском районе

Мини-завод по производству самогона правоохранители обнаружили в лесном массиве вблизи деревни Лысково. В специальных емкостях находилось 4 тыс. л ингредиента, готового к процессу производства алкогольного продукта.

Милиционеры уничтожили 4 т браги в Пружанском районе

При проверке правоохранители установили, что производство наладил 38-летний безработный житель одной из близлежащих деревень.

Милиционеры уничтожили 4 т браги в Пружанском районе

Со слов мужчины, алкогольная продукция предназначалась для личного пользования. За противоправные действия ему грозит административная ответственность.

 
 
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  В Пружанском районе сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота и уничтожили 4 т самогонной браги, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Мини-завод...
 
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