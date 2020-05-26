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В Кобрине в ДТП пострадала велосипедистка

26.05.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 25 мая около 18:00 часов.

В Кобрине в ДТП пострадала велосипедистка

По предварительной информации: 55-летний кобринчанин, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», при выезде с дворовой территории дома №105 на улицу Первомайскую, не уступил дорогу велосипедистке, 30-летней местной жительнице, которая двигалась по тротуару улицы Первомайской. В результате ДТП велосипедистка с травмами госпитализирована.

В Кобрине в ДТП пострадала велосипедистка

Проводится проверка.

В Кобрине в ДТП пострадала велосипедистка

Госавтоинспекция области напоминает водителям, что выезд и въезд в дворовую территорию сопряжены с аварийными моментами. На этих участках дороги водители должны быть крайне осторожными и аккуратными, двигаться с минимальной скоростью, чтобы в случае появления других участников дорожного движения иметь возможность остановиться и пропустить их.

 
 
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  Дорожная авария произошла 25 мая около 18:00 часов. По предварительной информации: 55-летний кобринчанин, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», при выезде с...
 
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