В Кобрине в ДТП пострадала велосипедистка

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 25 мая около 18:00 часов.





По предварительной информации: 55-летний кобринчанин, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», при выезде с дворовой территории дома №105 на улицу Первомайскую, не уступил дорогу велосипедистке, 30-летней местной жительнице, которая двигалась по тротуару улицы Первомайской. В результате ДТП велосипедистка с травмами госпитализирована.





Проводится проверка.





Госавтоинспекция области напоминает водителям, что выезд и въезд в дворовую территорию сопряжены с аварийными моментами. На этих участках дороги водители должны быть крайне осторожными и аккуратными, двигаться с минимальной скоростью, чтобы в случае появления других участников дорожного движения иметь возможность остановиться и пропустить их.