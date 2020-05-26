МТС подключил бесплатную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия

МТС сделал бесплатными звонки на горячую линию 8-801-100-8801 для пострадавших от домашнего насилия. Таким образом оператор поддержал инициативу международной организации «Гендерные перспективы».

Звонок на 8-801-100-8801 позволяет получить бесплатную консультацию психологов и юристов, а также необходимую экстренную помощь. Обращаться на горячую линию можно ежедневно с 08.00 до 20.00, сохраняя при этом анонимность. Бесплатные звонки на 8-801-100-8801 для абонентов МТС доступны до 21 августа 2020 года.

Общенациональный номер горячей линии 8-801-100-8801 для пострадавших от домашнего насилия был открыт в 2012 году. Только в текущем году по нему обратились за помощью более 14000 человек.