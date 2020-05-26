СК завершил расследование двойного наезда на пенсионерку на улице Сурганова

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла пенсионерка. Оно передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: МВД

Напомним, авария произошла утром 9 декабря. 52-летний водитель Subaru ехал по улице Сурганова в крайней левой полосе. В районе дома № 3 он сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. От удара пешехода отбросило на Nissan, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что водитель Subaru проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические (темное время суток, мокрая проезжая часть) и дорожные условия, а также выбрал скорость, которая не обеспечивала постоянного контроля за безопасным движением автомобиля. По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований было установлено, что мужчина мог и должен был своевременно увидеть находящегося на проезжей части пешехода и принять меры к снижению скорости.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении 24-летней девушки, которая управляла Nissan Micra, уголовное преследование прекратили за отсутствием в деянии состава преступления. Согласно проведенному следственному эксперименту и заключению автотехнической экспертизы она не располагала технической возможностью остановиться до момента наезда.