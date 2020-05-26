ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СК завершил расследование двойного наезда на пенсионерку на улице Сурганова

26.05.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла пенсионерка. Оно передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: МВД

Напомним, авария произошла утром 9 декабря. 52-летний водитель Subaru ехал по улице Сурганова в крайней левой полосе. В районе дома № 3 он сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. От удара пешехода отбросило на Nissan, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что водитель Subaru проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические (темное время суток, мокрая проезжая часть) и дорожные условия, а также выбрал скорость, которая не обеспечивала постоянного контроля за безопасным движением автомобиля. По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований было установлено, что мужчина мог и должен был своевременно увидеть находящегося на проезжей части пешехода и принять меры к снижению скорости.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении 24-летней девушки, которая управляла Nissan Micra, уголовное преследование прекратили за отсутствием в деянии состава преступления. Согласно проведенному следственному эксперименту и заключению автотехнической экспертизы она не располагала технической возможностью остановиться до момента наезда.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителя Subaru обвинили по ч. 2 ст. 317, в отношении водителя Nissan уголовное преследование прекратили за отсутствием в деянии состава преступления.
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС подключил бесплатную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика