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СК завершил расследование двойного наезда на пенсионерку на улице Сурганова
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла пенсионерка. Оно передано прокурору для направления в суд. Об этом
Напомним, авария
В ходе расследования уголовного дела следователи выяснили, что водитель Subaru проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не учел метеорологические (темное время суток, мокрая проезжая часть) и дорожные условия, а также выбрал скорость, которая не обеспечивала постоянного контроля за безопасным движением автомобиля. По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований было установлено, что мужчина мог и должен был своевременно увидеть находящегося на проезжей части пешехода и принять меры к снижению скорости.
Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении 24-летней девушки, которая управляла Nissan Micra, уголовное преследование прекратили за отсутствием в деянии состава преступления. Согласно проведенному следственному эксперименту и заключению автотехнической экспертизы она не располагала технической возможностью остановиться до момента наезда.
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Водителя Subaru обвинили по ч. 2 ст. 317, в отношении водителя Nissan уголовное преследование прекратили за отсутствием в деянии состава преступления.
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