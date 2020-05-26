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В Ошмянах Mazda сбила четырехлетнего ребенка

26.05.2020 13:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ошмянах Mazda сбила четырехлетнего ребенка

В Ошмянах четырехгодовалый мальчик попал под колеса легковой Mazda. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло вечером 25 мая на улице Восточной. Мальчик и его мама выходили из магазина, когда ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного у обочины автомобиля. Ребенок попал прямо под колеса легковой Mazda, водитель которой не сумел избежать столкновения.

В результате удара о правую переднюю часть автомобиля ребенок получил несколько переломов, с которыми он и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. 

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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В Ошмянах четырехгодовалый мальчик попал под колеса легковой Mazda. Об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП произошло вечером 25 мая на улице...
 
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