Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон

Источник материала: ОНТ

Также закончен сезон в Еврокубке, втором по значимости европейском турнире.

По решению руководства Евролиги, победители чемпионатов определяться не будет. Клубы сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке по итогам предыдущего сезона.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram