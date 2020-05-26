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Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон
Источник материала: ОНТ
Также закончен сезон в Еврокубке, втором по значимости европейском турнире.
По решению руководства Евролиги, победители чемпионатов определяться не будет. Клубы сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке по итогам предыдущего сезона.
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Также закончен сезон в Еврокубке, втором по значимости европейском турнире. По решению руководства Евролиги, победители чемпионатов определяться не будет. Клубы...
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