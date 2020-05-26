Сигареты подорожают в Беларуси с 1 июня

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Так, из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» на 10 копеек дорожают Pall Mall (Demi Blue, Demi Azure), а у «Табак-инвест» тоже на 10 копеек — в частности, ряд видов сигарет Winston, а также Sobranie Evolve Gold.

На 5 копеек повышается стоимость ввозимых «Беларусьторгом» сигарет, в том числе марок Bond Street, L&M, Davidoff, на 10 копеек — отдельные виды Pall Mall, Richmond, Aroma, на 11-15 копеек — некоторые из сигарет Marlboro и L&M Motion, на 25 копеек - Davidoff.

Из сигарет «Интер Тобакко» больше всего подорожают некоторые виды Marlboro (на 11 копеек).

«Энерго-Оил» повысит цену в диапазоне от 5 до 15 копеек на некоторые виды сигарет L&M, Marlboro, L&M.