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Сигареты подорожают в Беларуси с 1 июня
Источник материала: Myfin
Так, из сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» на 10 копеек дорожают Pall Mall (Demi Blue, Demi Azure), а у «Табак-инвест» тоже на 10 копеек — в частности, ряд видов сигарет Winston, а также Sobranie Evolve Gold.
На 5 копеек повышается стоимость ввозимых «Беларусьторгом» сигарет, в том числе марок Bond Street, L&M, Davidoff, на 10 копеек — отдельные виды Pall Mall, Richmond, Aroma, на 11-15 копеек — некоторые из сигарет Marlboro и L&M Motion, на 25 копеек - Davidoff.
Из сигарет «Интер Тобакко» больше всего подорожают некоторые виды Marlboro (на 11 копеек).
«Энерго-Оил» повысит цену в диапазоне от 5 до 15 копеек на некоторые виды сигарет L&M, Marlboro, L&M.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 1 июня повышаются цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.
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