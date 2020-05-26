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Как "собирают" подписи за Лукашенко

26.05.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно наблюдателю из Могилева Борису Бухелю, на предприятии ОАО «Ольса» сотрудников литейно-сборочного цеха заставляли подписываться за кандидата в президенты А. Лукашенко.



Еще в четверг, 21 мая, в цех пришла охрана завода с заполненными списками, при этом сотрудники отдела кадров позвонили в цех, после чего руководство цеха приказало всем работникам в обязательном порядке оставить подпись за выдвижение действующего президента в кандидаты. 

Все подписались, так как боятся увольнений.

Активист Алексей Павловский, который живет и собирает подписи за другого кандидата недалеко от предприятия, сообщил Борису Бухелю, что около десятка человек подтвердили информацию о том, что и в других цехах ОАО «Ольса» аналогичным образом сотрудников заставляли подписываться в заранее заполненных подписных листах, пишет elections2020

ОАО «Ольса» - предприятие, специализирующееся на производстве кемпинговой мебели, включающей складные и стационарные металлические кровати, мебель в наборах, широкий ассортимент товаров для организации отдыха и кемпинга, качели, шезлонги, кресла, а также мебель для медицинских учреждений, уличных тренажеров, электронасосов бытовых и малогабаритных деревообрабатывающих станков.

Предприятие создано в январе 1932 года, являлось государственным предприятием и до июля 2006 г. находилось в ведении концерна «Белместпром», с 1 сентября 2006 г. непосредственно подчиняется Министерству промышленности Республики Беларусь.

Nexta в своем телеграме приводит ещё один замечательный пример того, как за кандидатуру Лукашенко "собирают" подписи. На этот раз - в Бресте.

К сотрудникам ДСУ-15 (филиал ДСТ № 4) прямо на объект приехал заместитель генерального директора ДСТ №4 Денисюк Валерий Павлович. Чиновник дружелюбно попросил, чтобы работники оставили свои подписи. На справедливый вопрос о том, что паспортов с собой нет, прозвучал потрясающий ответ:

«Найдём. <...> От вас нужна только подпись и число».

Заметим, что это лишь единичные примеры, которые наглядно демонстрируют, как за Лукашенко "собирают" подписи по всей стране, причем не только на государственных фабриках-заводах, где трудятся сотни тысяч белорусов, но и во всех учреждениях образования, здравоохранения и прочих исполкомах. 



А вот если бы сегодня за Лукашенко собирали подписи по закону, как это делают остальные потенциальные кандидаты на президентское кресло, то не то, что 200 тысяч за несколько дней, а и 100 тысяч за месяц бы вряд ли собрали...
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Как стало известно наблюдателю из Могилева Борису Бухелю, на предприятии ОАО «Ольса» сотрудников литейно-сборочного цеха заставляли подписываться за кандидата в...
 
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