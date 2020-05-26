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Власти ввели мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи
Источник материала: Tut.by
МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после совещания у президента по ситуации на потребительском рынке, передает телеграмм-канал TN_NEWS.
В апреле годовая инфляция в Беларуси
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МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир...
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