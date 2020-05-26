Власти ввели мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи

Источник материала: Tut.by

МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после совещания у президента по ситуации на потребительском рынке, передает телеграмм-канал TN_NEWS.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В апреле годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 5,4%. Максимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов (на те позиции, цены на которые регулирует государство) в годовом выражении зафиксировали как раз на услуги высшего образования (+18,5%), услуги среднего специального образования (+14,5%).