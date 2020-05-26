ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти ввели мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи

26.05.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после совещания у президента по ситуации на потребительском рынке, передает телеграмм-канал TN_NEWS. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В апреле годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 5,4%. Максимальные темпы прироста регулируемых цен и тарифов (на те позиции, цены на которые регулирует государство) в годовом выражении зафиксировали как раз на услуги высшего образования (+18,5%), услуги среднего специального образования (+14,5%). 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые обнаружили новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика