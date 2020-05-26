Ученые обнаружили новый способ получения наночастиц золота для лечения рака

Источник материала: ОНТ

Международная группа исследователей Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Россия) и Университета Клемсона (США) нашла новый способ получения наночастиц золота. Он заключается в синтезе под воздействием ультрафиолета, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИСиС.

Как поясняется, золотые наночастицы в качестве агентов для выявления рака обычно используют в компьютерной томографии. Применение наночастиц золота в лечении онкозаболеваний может проводиться за счет так называемой фототермической терапии, когда частицы сначала накапливаются в опухоли, а затем разогреваются под действием внешнего поля и убивают раковые клетки.

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