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Ученые обнаружили новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Источник материала: ОНТ
Международная группа исследователей Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Россия) и Университета Клемсона (США) нашла новый способ получения наночастиц золота. Он заключается в синтезе под воздействием ультрафиолета,
Как поясняется, золотые наночастицы в качестве агентов для выявления рака обычно используют в компьютерной томографии. Применение наночастиц золота в лечении онкозаболеваний может проводиться за счет так называемой фототермической терапии, когда частицы сначала накапливаются в опухоли, а затем разогреваются под действием внешнего поля и убивают раковые клетки.
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Международная группа исследователей Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Россия) и Университета Клемсона (США) нашла новый...
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