«Поняла, что на таких нервах я умру первая». Адвокат отвечает читательнице, которую выселяет муж

Источник материала: Tut.by

Читательница рассказывает, что не хотела заниматься разделом квартиры и ходить по судам. Отношения с мужем были нейтральными, нового партнера не появилось, а комната, которую занимает автор письма, ее устраивала. Однако у мужа другой взгляд на ситуацию — и он уже подал иск в суд. Можно ли избежать выселения из комнаты, в которую вложено много ресурсов, отвечает адвокат.

Если у вас, как и у автора письма, есть неразрешимая ситуация, в которой требуется помощь адвоката, расскажите нам о ней, написав по адресу lina@tutby.com. Помните: чем больше фактов и деталей будет в вашем письме, тем выше шансы на полный и полезный для вас ответ.



Фото: pinterest.com

— Мы с мужем в разводе, но продолжаем жить вместе в двухкомнатной квартире, которую покупали вместе. Мы были обычной семьей, со стандартными доходами. Эта квартира — наша главная покупка. Когда разводились, не делили ее, и я, в принципе, не собиралась этого делать.

Ведь о новом браке я даже не думаю — после развода только жить начала. Есть взрослая дочь, внуки. Да мне и просто с собой интересно, давно не было столько времени на себя, на свое развитие. Бывший мой и хотел бы, может, еще какую-то женщину, но он так обрюзг за последние годы, что я уверена — никто в здравом уме с ним не будет.

Логичный вопрос: зачем разводились, если все равно живете вместе. Теперь, оборачиваясь назад, я уверена: то, что я переживала каждый день в браке, называется психологическим насилием. Вдаваться в подробности не буду, но человек делал все, чтобы я для себя уяснила: женщины хуже, страшнее, глупее, чем я, не существует. И еще были постоянные скандалы на фоне его заболеваний и ожирения — я, как каждая женщина, пыталась его уговорить соблюдать диету, не есть вредного, больше двигаться. Ну и естественно стала для него врагом номер один. В какой-то момент я поняла, что на таких нервах я умру первая, и он об этом вообще не думает.

Все это долго накапливалось. А потом я проснулась однажды утром и спокойно ему сказала — живи как хочешь. И подала на развод. Год мы уже в разводе. Понятное дело — отношения не улучшаются. Он все время пытается меня зацепить. А мне, не поверите — все равно. Я зажила. Не могу сказать, что сердце не болит, когда вижу, как он гробит свое здоровье. Но я уже и книжки по этому поводу читала, и вебинары слушала — теперь каждый раз повторяю себе, что это не моя зона ответственности. Если человек хочет себя угробить — это его личный выбор, на который я повлиять не могу, в чем сама убедилась.



Фото: pinterest.com

Понимая, что никак не может зацепить меня своими придирками, бывший муж пошел в суд. Подал, как по мне, абсурднейший иск: что хочет разделить квартиру по комнатам, и что ему нужна именно та комната, в которой живу я. А мне, мол, пусть достанется его комната. Я у него спрашиваю — зачем тебе это? А он говорит — имею право — и буду с тобой судиться.

Но дело совсем не в этом. А в том, что я в своей комнате за этот год успела сделать пусть и косметический, но ремонт. Это тоже была причина для наших ссор в браке — квартира была убита, а муж не понимал, что мне не нравится — подумаешь, в трех местах обои отклеились. Плюс ко всему я работаю на дому, занимаюсь переводами. У меня свой стол, компьютер, словари. Еще у меня есть свой спортинвентарь — я стала тренироваться под видеоуроки. Вторая комната не намного, но меньше. Если переместить все мои вещи туда, то будет очень тесно, мне точно места не останется. Поэтому я бы все-таки хотела получить большую комнату. Что для этого нужно сделать? Наверное, надо подать какие-то возражения? Как суд будет выбирать, кому достанется большая комната?

И еще такой вопрос. Бывший муж в иске насчитал компенсацию за большую комнату. Если все-таки суд отдаст эту комнату мне, можно ли просить какую-то отсрочку или рассрочку? У меня есть сбережения, но их немного не хватает. В крайнем случае можно было бы попросить дочку с мужем помочь, но я бы не хотела их впутывать в это, а лучше, если есть возможность, отдавала компенсацию по частям. Я кстати уверена, что у моего бывшего точно нет таких денег, не знаю, на что он рассчитывает.

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— Давайте разберем обращение читательницы более детально.

Из обращения ясно, что раздел квартиры между бывшими супругами до сих пор не произведен. Более того, автор в принципе не планировала заниматься этим вопросом. Такая позиция — не редкость. Далее, читательница подчеркивает, что отношения между ней и бывшим супругом постоянно ухудшаются, и это, увы, тоже скорее правило, чем исключение. При этом, как показывает практика, чем хуже отношения, тем сложнее договориться мирно по любому вопросу. И с течением времени внесудебный путь раздела имущества становится все менее вероятным.

Именно поэтому я и мои коллеги — другие адвокаты нашего бюро всегда настоятельно рекомендуем не затягивать и разрешать все имущественные вопросы как можно раньше. Однако, этот совет уже не актуален для автора обращения, поскольку благоприятный момент упущен.

Ваши отношения с бывшим супругом накалены, и к вам уже предъявлен иск о разделе квартиры. Повторюсь, я ни в коем случае не критикую вас за ваши действия или бездействие, я привожу ваш случай как пример для тех, кто оказался в схожей ситуации или окажется в ней в будущем.



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В вашем же случае важно, сохраняя спокойствие, достойно, с минимальными потерями выйти из сложившейся ситуации и при этом разрешить спор максимально выгодно для себя. Давайте разбираться, как это сделать.

Напомню: на основании ч.1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), по общему правилу, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.

Важно: по общему правилу, в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

На сегодня, несмотря на то, что титульным собственником квартиры является только один из вас, фактически каждому из вас — вам и бывшему супругу принадлежит по ½ доли в спорном жилом помещении.

Однако, вашим бывшим супругом уже заявлено требование о дальнейшем разделе квартиры — по комнатам. Если вы претендуете на ту же комнату, что и истец, вам нужно предъявить к нему аналогичный встречный иск, и заявить в нем это требование.

На сегодня судебная практика идет исключительно таким путем. Возражений против иска будет недостаточно. Однако, в зависимости от тех доводов, которые ваш бывший супруг привел в своем иске, я рекомендую вам рассмотреть вариант подачи одновременно двух документов в суд: и встречного иска, в котором вы обоснуете собственную позицию, и возражений против иска, в которых вы приведете доводы своего несогласия с аргументами бывшего супруга.

Следует знать: согласно п. 2 ст.138 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь), при отсутствии технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещений собственник (собственники) вправе требовать раздела жилого помещения с выделением ему (им) изолированной жилой комнаты (жилых комнат) в собственность и оставлением подсобных помещений в общей долевой собственности.

Отмечу: поскольку одна из комнат квартиры больше другой, в вашем случае нельзя разделить квартиру по комнатам и при этом сохранить ваши с бывшим супругом доли равными. Суду при вынесении решения по делу придется выбрать, кому из вас выделить большую комнату и, следовательно, обязать выплатить компенсацию в пользу другого, а кому — выделить меньшую комнату и предоставить право на получение компенсации.

Обратите особое внимание: в случае, когда одному из супругов передаются предметы, стоимость которых превышает причитающуюся долю, другому супругу присуждается соответствующая денежная компенсация (ч.3 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

Имейте в виду: собственник, заявивший требования об увеличении его доли в жилом помещении с выплатой денежной компенсации в пользу других участников долевой собственности, обязан представить доказательства о наличии у него средств, необходимых для выплаты этой компенсации.

Отсутствие доказательств, подтверждающих такую возможность, может стать основанием к отказу в удовлетворении требований. Это прямо закреплено в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 2 от 26.03.2003 года «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения».

Поэтому ответ на ваш вопрос о том, предоставит ли вам суд рассрочку, отсрочку и т.д. на выплату компенсации — как правило, нет.

При этом, важно понимать, что если ваш бывший супруг будет настаивать на удовлетворении своего иска и предоставит суду доказательства наличия у него необходимой суммы (например, внесет ее на расчетный счет в банке и принесет в суд выписку по данному счету), то ваши шансы на успех существенно снизятся. Чтобы не допустить этого, собирайте необходимую сумму и действуйте указанным выше способом: вносите ее на счет и приносите в судебное заседание подтверждение того, что у вас на счету уже хранится необходимая сумма.

Чтобы выиграть дело, вам необходимо также систематизировать, подкрепить доказательствами и грамотно донести до суда все существующие у вас доводы, обосновать, почему вы настаиваете на выделении большей комнаты именно в вашу собственность, а не в собственность бывшего супруга. Перечислить свои доводы вы можете непосредственно во встречном исковом заявлении.

В числе прочего:

обязательно подчеркните, что предложенный вами вариант раздела основан на фактически сложившемся порядке пользования спорной квартирой, согласно которому большую комнату квартиры занимаете именно вы;

обозначьте, что вы успели произвести вложения в спорную комнату — сделать в ней ремонт (понесенные расходы имеет смысл подтвердить документально);

доведите до сведения суда, что работаете на дому, что именно в спорной комнате находится ваше рабочее место, оборудованное всем для этого необходимым. Перечислите вещи, дающие вам возможность осуществлять свою трудовую деятельность и находящиеся в комнате. Сошлитесь на доказательства (например, представьте суду трудовой или гражданско-правовые договоры, на основании которых вы работаете, фотографии своего рабочего места и т.д.);

упомяните про спортинвентарь;

подумайте, какие еще аргументы вы можете привести для усиления своей позиции, и сошлитесь на них. Например, возможно, ваша дочь иногда оставляет под вашим присмотром внуков, они проводят время в вашей комнате, ночуют у вас, и т.д.

Если вы воспользуетесь всеми подсказками, ваши шансы на успех достаточно высоки.

Мой личный совет: не пытайтесь отложить решение вопроса о квартире на будущее. Вы ссылаетесь на то, что у бывшего супруга денег на компенсацию нет: а вдруг, мол, у него ничего не получится.

Конечно, в этом случае суд может признать его исковые требования необоснованными. Однако, я рекомендую вам не рассчитывать на этот вариант. Во-первых, вы можете заблуждаться об имущественном положении своего бывшего супруга. Он, как и вы, может попросить помощи у друзей и знакомых, взять кредит. Во-вторых, даже если сейчас ваш бывший супруг не соберет необходимую сумму, он вполне сможет сделать это условно через год. После чего вновь обратится в суд, и вы окажетесь ровно в том же положении, в котором находитесь сегодня.

Отмечу, что собрать нужную сумму ему вполне сможет помочь его новая спутница — вы напрасно убеждены в том, что семейное положение вашего бывшего супруга уже не изменится. Исходя из практики ведения подобных дел, отмечу, что как правило, эта уверенность оказывается ошибочной. Более того, именно появление у бывшего супруга (супруги) новой спутницы (спутника) максимально обостряет не решенные ранее имущественные вопросы. Новые участники ситуации начинают влиять на принимаемые решения, и заботятся при этом, как вы можете догадаться, о себе, об интересах своей новой семьи.

Поэтому я рекомендую вам обязательно подать встречный иск и добиться выделения вам в собственность большей комнаты квартиры, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос и больше к нему не возвращаться.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, встречный иск, юридическое обоснование позиции, письменные пояснения, заявления, ходатайства, запросы и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.